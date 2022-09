दो दिन के दौरे पर अरुणाचल पहुंचे राजनाथ सिंह, जवानों ने गाया रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना- वंदे मातरम

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 29 सितंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी भारत दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह बुधवार को असम के तिनसुकिया जिले के दिनजेन आर्मी फॉर्मेशन पर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने यहां सेना की तैयारियों का जायता लिया। आज रक्षा मंत्री दो दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री का सेना के जवान और अधिकारी गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के साथ इस दौरे पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी हैं, इसके अलावा इस दौरे पर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीटा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं।

राजनाथ सिंह जब अरुणाचल प्रदेश के अपने दौरे पर दिबांग घाटी पहुंचे तो यहां उन्होंने जवानों के साथ बात की। जवानों ने भी रक्षामंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान जवानों ने वंदे मातरम गाना गाया। जवानों ने जिस जोश और तन्मयता से यह गाना गाया उसे सुनकर राजनाथ सिंह काफी खुश नजर आए। राजनाथ सिंह के साथ दिबांग दौरे पर कई वरिष्ठ सेना के अधिकारी मौजूद थे। जवानों ने यहां पर राजनाथ सिंह को पारंपरिक व्यंजन भी खाने को दिया। जवानों से मिलकर राजनाथ सिंह ने उनकी हौसला अफजाई की।

इससे पहले बुधवार को जब राजनाथ सिंह असम स्थित दिनजेन मिलिट्री स्टेशन पहुंचे थे तो यहां भी रक्षा मंत्री का काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ था। इस दौरान जवानों ने संदेश आते हैं गाना गाया था। जिस सुरीले अंदाज में जवानों ने बॉर्डर फिल्म के इस गाने को गाया उसे राजनाथ सिंह ने सुना और उनकी तारीफ की। इस दौरान राजनाथ सिंह को एलएसी पर सेना की तैयारियों की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार राजनाथ सिंह बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चलाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी मुआयना करेंगे। राजनाथ सिंह के इस दौरे को रणनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव देखने को मिला है, उसके चलते दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं।

#WATCH | Indian Army jawans sing 'Sandese Aate Hain' as Defence Minister Rajnath Singh interacts with them at Dinjan military station in Assam. Army chief General Manoj Pande and other top officers of the Army also accompanied the Defence Minister. pic.twitter.com/VHgFX5QX82