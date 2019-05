पूर्व पीएम राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि, सोनिया-राहुल ने वीर भूमि जाकर दी श्रद्धांजलि

India

नई दिल्ली। आज (21 मई) देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi death anniversary) की 28वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर गांधी परिवार के सदस्यों सहित तमाम कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस महासचिव व पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वीर भूमि पहुंचे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी परिवार के साथ मौजूद रहे।

गांधी परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वीरभूमि जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी वीर भूमि पहुंचकर पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और एक वीडियो ट्वीट किया गया।

Delhi: Congress President Rahul Gandhi, UPA Chairperson Sonia Gandhi and Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra pay tribute to former Prime Minister #RajivGandhi , on his death anniversary at Veer Bhumi. Robert Vadra also present. pic.twitter.com/njKY1jT6rv

इस ट्वीट में संदेश लिखा गया, 'आइए हम ऐसे भारत का निर्माण करें जिसे उसकी स्वतंत्रता, मजबूती, आत्मनिर्भरता पर गर्व हो। जो जाति-क्षेत्रियता से अलग एकजुट हो, गरीबी, सामाजिक-आर्थिक असमानता के बंधनों से मुक्त हो, आज हम दिवंगत पीएम राजीव गांधी के जीवन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं।' पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी पुण्यतीथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।

"Let us build an India proud of her independence, strong, self-reliant... united by bonds transcending caste creed & region; liberated from the bondage of poverty, & of social & economic inequity"

Today we honour the life of Late PM Shri Rajiv Gandhi. #RememberingRajivGandhi pic.twitter.com/rlcv8jCxA2