VIDEO: शादी के दिन ही दुल्हन आई कोरोना पॉजिटिव तो कोविड सेंटर में पीपीई किट पहन लिए फेरे

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। राजस्थान में एक जोड़े की रविवार को कोविड सेंटर में हिन्दू रीति-रिवाज के साथ शादी कराई गई। बाड़ा शाहबाद के केलवारा कोविड सेंटर में ये शादी हुई। दूल्हा-दुल्हन और पंडित ने शादी की रस्मों के दौरान पीपीई किट पहन रखी थी। सेंटर में ही छोटा सा पंडाल लगाया गया, जिसमें रस्में हुईं। इस दौरान सरकार की ओर से जारी सभी प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया।

शादी के दिन दुल्हन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद दोनों को कोविड सेटंर भेज दिया गया था। अब कोविड सेंटर में ही शादी करा दी गई। राजस्थान में रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.80 लाख से ज्यादा हो गया है। यहां अब तक 280585 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके है। इनमें 2429 लोग अपनी जान भी गंवा चुके है। राजस्थान में आज रविवार को 2089 केस आए। यहां आज भी 20 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में 255729 मरीज रिकवर होने पर डिस्चार्ज हुए है। इससे अब 25427 ऐसे एक्टिव केस है, जो कि अभी संक्रमित है।

देश में कोरोना की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 36,011 नए मामले आए हैं. रव‍िवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से संक्रमण से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। रव‍िवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 96.44 लाख हो गई है। अब तक इस जानलेवा वायरस से देश में 1,40,182 लोगों की मौत हो चुकी है. 41,970 नए डिस्चार्ज के बाद कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 91,00,792 हो गई।

#WATCH Rajasthan: A couple gets married at Kelwara Covid Centre in Bara, Shahbad wearing PPE kits as bride's #COVID19 report came positive on the wedding day.

The marriage ceremony was conducted following the govt's Covid protocols. pic.twitter.com/6cSPrJzWjR