Raj Thackeray Loudspeaker Row : MNS चीफ की दो टूक, अवैध लाउडस्पीकर मंदिर-मस्जिद दोनों में, मुद्दा धार्मिक नहीं

मुंबई, 4 मई : मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ हुंकार भर रहे मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा है कि लाउडस्पीकर का मुद्दा केवल मस्जिदों से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि कई मंदिरों में भी अवैध लाउडस्पीकर लगे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध लाउडस्पीकर धार्मिक नहीं, सामाजिक मुद्दा है।

राज ठाकरे ने कहा कि वे महाराष्ट्र में शांति बनाए रखने के पक्षधर हैं। उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र पुलिस उन 135 मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि पुलिस केवल उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है।

उन्होंने कहा कि मस्जिदों में लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाने तक वे आंदोलन और विरोध जारी रखेंगे। अजान के समय हनुमान चालीसा बजाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब तक अवैध लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते, वे लाउडस्पीकर से अजान के समय हनुमान चालीसा बजाते रहेंगे। राज ठाकरे ने कहा, अगर सरकार शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वे देखने वाली बात होगी।

We want peace in the state. What actions you're ( police) taking on those 135 mosques that violated SC guidelines today. You (police) are only taking action against our workers: MNS chief Raj Thackeray pic.twitter.com/QL3EIbMFEI