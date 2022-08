तिरंगे से जुड़े नियमों में बदलाव पर राहुल आक्रामक, कहा- PM मोदी की कथनी और करनी में अंतर साफ

India

नई दिल्ली, 28 अगस्त : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने फ्लैग कोड में बदलाव का हवाला देते हुए कहा, 'भारत के लिए खादी' लेकिन भारतीय ध्वज के लिए चाइनीज पॉलिस्टर के कपड़ों का नियम साफ दिखाता है कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। दिलचस्प है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान मनाने और बड़ी संख्या में तिरंगे की जरूरत का अनुमान लगाते हुए फ्लैग कोड में बदलाव कर राष्ट्रीय ध्वज की सिलाई से जुड़े नियमों में ढिलाई दी गई।

राहुल गांधी का ट्वीट वायरल हो रहा है। तीन घंटे में इसे 22 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत देश के कई हिस्सों में लोगों से संवाद करेंगे। कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल ने ट्विटर की प्रोफाइल फोटो में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का लोगो लगा रखा है।

‘Khadi for Nation’ but Chinese Polyester for National flag! 🇮🇳

As always, the words and actions of the PM never match.