अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे पर बोले राहुल गांधी, दुनिया के दर्द को दूर करने वाले आपके जज्बे को सलाम

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 12। अंतरराष्ट्रीय नर्स डे के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर देश की सभी नर्सों को इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, "उन लोगों को मेरी शुभकामनाएं जो इस दुनिया से दर्द और पीड़ा को दूर कर रहे हैं, हम आपके योगदान को सलाम करते हैं और आपकी परोपकारी भावना की प्रशंसा करते हैं। थैंक्यू, नर्सेज।'

My wishes to those who are nursing away pain and suffering from this world. We salute your contribution and admire your altruistic spirit.

Thank you, Nurses. #InternationalNursesDay