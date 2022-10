राहुल गांधी ने निजीकरण को लेकर PM मोदी पर बोला हमला, कहा-'सत्ता में आए तो हरगिज इजाजत नहीं देंगे'

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त 'भारत जोड़ो यात्रा' कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने निजीकरण को लेकर एक बार फिर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वह सरकारी संपत्तियों के बड़े पैमाने पर निजीकरण से सहमत नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के निजीकरण की अनुमति नहीं देगी। 1800 युवाओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो रोजगार के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों लेवल पर रणनीतियां तैयार की जाएंगी।

Met immensely talented youth, today. Some were Engineers, some were MBAs, but all 'educated jobless'.

PM's priorities are clear:

It's not 2 crore jobs per year

but ‘PM ka PR & PM ke 2 Yaar’

What youth need instead is a job-creation strategy which will fulfil their aspirations. pic.twitter.com/Rwt9vwJlVp