Budget 2021: राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने दिया करारा जवाब, बोलीं- उन्हें अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। बजट के बाद राजनीतिक प्रतिकियाएं आनी शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने बजट पर प्रश्‍न चिन्‍ह लगाया है। रक्षा बजट को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम फोटो खिंचवाने के लिए सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हैं, उन्होंने सैनिकों के लिए डिफेंस बजट क्यों नहीं बढ़ाया? राहुल के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अब पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा, 'राहुल गांधी ओछी राजनीति करते हैं, उन्होंने ने बजट को न तो ढंग से पढ़ा और न ढंग से सुना।' जहां तक वह चीन की बात करते हैं तो शायद उन्हें अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए कि चीन के साथ उनके परिवार के कैसे घनिष्ठ संबंध रहे।

पीएम की जवानों के साथ फोटों खिंचाने के आरोपों पर स्मृति ने कहा कि, "यह भी कहना उचित है कि प्रधानमंत्री देश के जवान के साथ दिवाली जैसा पर्व मनाते हैं, जिसमें देश के प्रतिनिधि बन के फौज को वो कहते हैं कि उत्सव के इस माहौल में हम भी आप के साथ हैं, कहीं न कहीं वो देशव्यापी भावना को व्यक्त करने के लिए पीएम जाते हैं। ऐसे मुद्दे पर अगर राहुल गांधी राजनीति करते हैं तो यह बहुत बचकानी पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है हर देशवासी को इस पर गर्व होता है।"

I think he did not listen or read Budget properly. He should read his family history to know their close relations with China. He's commenting on PM celebrating festivals with soldiers, it's childish: Union Min Smriti Irani on Rahul Gandhi's tweet on budget allocation for Defence pic.twitter.com/Ydv80Drrd4