कॉर्पोरेट टैक्स कम करने पर राहुल नेPM पर कसा तंज, कहा-दुनिया का अब तक का सबसे महंगा इवेंट है 'हाउडी मोदी'

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स घटाए जाने के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने सरकार के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में होने वाले इवेंट 'हाउडी मोदी' से जोड़ा है। राहुल गांधी शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा कि शेयर बाजार में उछाल के लिए प्रधानमंत्री कुछ भी करने को तैयार हैं, वो भी तब जब उनका #HowdyIndianEconomy का जश्न चल रहा है।

शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि, #हाउइंडियनइकॉनमी के बीच नीचे जाते शेयर बाजार के लिए मोदी ने जो किया वह शानदार है। 1.4 लाख करोड़ रुपये के साथ ह्यूस्टन इवेंट दुनिया का अब तक का सबसे महंगा इवेंट है। लेकिन कोई भी इवेंट उस आर्थिक संकट को छिपा नहीं सकता, जिसमें 'हाउडी मोदी' ने भारत को डाल दिया है।' राहुल गांधी ने ट्वीट में अमेरिका में होने वाले 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम को 1.45 लाख करोड़ के राजस्व घाटे से जोड़ दिया।

Amazing what PM is ready to do for a stock market bump during his #HowdyIndianEconomy jamboree.

At + 1.4 Lakh Crore Rs. the Houston event is the world's most expensive event, ever!

But, no event can hide the reality of the economic mess “HowdyModi” has driven India into.