Bharat Jodo Yatra: लाल किले से पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा- ये अंबानी-अडानी की सरकार

दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा पूरा देश जानता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, अंबानी अडानी की सरकार है। मैं 2,800 किमी चला, मुझे कहीं भी नफरत या हिंसा नहीं दिखी।

Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra in Delhi: कन्याकुमारी से शुरू होकर पूरे देश से गुजरने वाली कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही 'भारत जोड़ो यात्रा' राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। सुबह बदरपुर बॉर्डर पर जैसे ही राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के साथ दिल्ली में दाखिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद लगभग 23 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लाल किला पर उनका पड़ाव समाप्त हुआ, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा।

लाल किले से मोदी सरकार पर बरसे राहुल गाधी

दिल्ली के लाल किले पर भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने पर राहुल गांधी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों को जोड़ना है। अपने भाषण ंमें राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, अंबानी अडानी की सरकार है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुसलमान किया जा रहा है। आज डिग्रीधारी युवा पकौड़े बेच रहे हैं।

'मुझे कहीं भी नफरत या हिंसा नहीं दिखी'

कांग्रेस सांसद ने कहा, "मैं 2,800 किमी चला, मुझे कहीं भी नफरत या हिंसा नहीं दिखी मगर मैं जब भी न्यूज चैनल खोलता हूं तो हमेशा नफरत-हिंसा दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर लेकर जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पर आपका ध्यान गलती से भी नहीं चला जाए।

