शपथ लेते ही सीएम भगवंत मान ने दी विधायकों को नसीहत- जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, उन्हें...

India

oi-Bhavna Pandey

चंडीगढ़, 16 मार्च। पंजाब राज्य को बुधवार को भगवंत मान के रूप में आप पार्टी का नया मुख्‍ममंत्री मिल गया है। भगवंत मान ने आज मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला जिसके बाद राज्‍य में पहली बार आप पार्टी की सरकार बनी है।

पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ लेने के बाद भगत सिंह के हवाले से कहा, "इश्क करना सबका पैदाइशी हक है क्यों ना इस बार वतन की सरजमीन को महबूब बना लिया जाए।"

पंजाब के नवनिर्वाचित सीएम ने शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित विधायकों को नसीहत दी उन्‍होंने कहा सभी नवनिर्वाचित विधायकों से अभिमान न करने की अपील हैं । इसके साथ उन्‍होंने कहा हमें उन लोगों का भी सम्मान करना होगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। मैं आप सभी को और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देता हूं।

बता दें भगवंत मान ने अपने गांव खटकर कलां में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भगवंत मान ने सभी को बसंती पगड़़ी पहनकर आने के लिए कहा था। श्‍पाप ग्रहण के मौके पर आम आदमी पार्टी संस्‍थापक और दिल्‍ली के मुख्‍मयमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्‍ली उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया भी बसंती रंग की पगड़ी पहने नजर आए।

भगवंत मान को मिली दोहरी खुशी, पंजाब सीएम की शपथ के साथ निजी जिंदगी में भी अच्छी खबर

English summary

Punjab CM Bhagwant Mann gave advice to MLAs - Those who did not vote for us, they also have to be respected.