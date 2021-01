पुडुचेरी को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Special status for puducherry पुडुचेरी विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन में सोमवार को सरकार ने दो अहम प्रस्तावों को सदन से पारित करा लिया। इनमें से एक तो केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए लाया गया था और दूसरा पुडुचेरी को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लाया गया था। मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाले प्रस्ताव को विधानसभा से पारित करा लिया गया है।

किरण बेदी के खिलाफ हाल ही में हुआ था विरोध प्रदर्शन

आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पिछले काफी समय से वहां उपराज्यपाल किरण बेदी का विरोध हो रहा है। वहां की सरकार का किरण बेदी पर आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर'पुदुचेरी को तमिलनाडु में मिलाकर इसका अलग दर्जा खत्म करने का षड्यंत्र रचा है।' हाल ही में इसको लेकर कांग्रेस नीत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने किरण बेदी के खिलाफ धरना भी दिया था। बता दें कि पुडुचेरी में मई के महीने में विधानसभा चुनाव भी होने हैं।

A resolution has been passed in the Assembly, seeking full statehood for Puducherry. The Assembly has also passed a resolution seeking the withdrawal of the three farm laws: Chief Minister V Narayanaswamy pic.twitter.com/6muC06uRcA