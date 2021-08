प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के नए पीएम नफ्ताली बेनेट की फोन पर बात, टेक्नोलॉजी समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

India

नई दिल्ली, 17 अगस्त। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर इजराइली पीएम से हुई बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बात करके खुशी हुई। इजराइल के नेतृत्व के लिए उन्हें मेरी बधाई।' बता दें कि पिछले 12 साल से इजराइल की बागडोर संभालने वाले पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। रविवार को नफ्ताली बेनेट ने देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की।

इससे पहले इजराइली पीएम नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट कर 15 अगस्त के मौके पर भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी थी। इसके एक दिन बाद यानी सोमवार को पीएम मोदी ने नफ्ताली बेनेट फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बताया, 'हमने भारत-इजरायल सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार में हमारी सामरिक साझेदारी की जबरदस्त क्षमता पर सहमति व्यक्त की।' बता दें कि नफ्ताली बेनेट से पहले पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं। पीएम मोदी ने उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की पहल की है।

It was a pleasure to speak to Prime Minister Naftali Bennett. Reiterated my congratulations for his appointment. We reviewed all areas of India-Israel cooperation & agreed on the tremendous potential of our strategic partnership, especially in technology & innovation: PM Modi pic.twitter.com/ylMlpDZgLQ