पीआर कृष्ण कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखी ये बात

नई दिल्ली। आर्युवेद के ज्ञाता और आर्य वैदिक फॉर्मेसी के एमडी पीआर कृष्ण कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। आर्य वैदिक फॉर्मेसी के फाउंडर और एमसी और अभिलांसिलिंगम यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ पीआर कृष्णा का बुधवार रात कोयंबटूर में निधन हो गया। 68 साल के पीआर कृष्ण कुमार कोरोना से संक्रमित थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें 29 अगस्त को KMCH अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

आर्युवेद के ज्ञाता पीआर कृष्ण कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृष्ण कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि वो एक महान आर्युवेद के ज्ञानी थे। उन्होंने अपने अथक प्रयासों ने दुनिया भर में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने पीआर कृष्ण के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि वो बेहद भावुक और ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा कि पीआर कृष्ण के निधन से मैं दुखी हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि पीआर कृष्ण कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 29 अगस्त से ही अस्पताल मेें भर्ती थे। उन्हें ब्लड प्रेशर, हृदय रोग संबंधी समस्या भी थी। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

