संसद हमले में बलिदान देने वालों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। सोमवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों ने सोमवार को उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने 2001 के संसद हमले में "राष्ट्र की सेवा और सर्वोच्च बलिदान" के लिए अपनी जान गंवाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने 2001 में आज के दिन, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद की रक्षा करते हुए एक नृशंस आतंकवादी हमले के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए राष्ट्र सदैव उनका आभारी रहेगा।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो 2001 में संसद हमले के दौरान कर्तव्य के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है।

I pay homage to the brave security personnel who laid down their lives on this day in 2001, defending the Parliament of the world’s largest democracy against a dastardly terrorist attack. The nation shall forever remain grateful to them for their supreme sacrifice. — President of India (@rashtrapatibhvn) December 13, 2021

I pay my tributes to all those security personnel who were martyred in the line of duty during the Parliament attack in 2001. Their service to the nation and supreme sacrifice continues to inspire every citizen. — Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2021

भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में राष्ट्र के गौरव की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सुरक्षाबलों के साहस व शौर्य को कोटिशः नमन करता हूँ। आपका अद्वितीय पराक्रम व अमर बलिदान सदैव हमें राष्ट्रसेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। pic.twitter.com/HyzCyPkxnF — Amit Shah (@AmitShah) December 13, 2021

वहीं ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लिखा कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में राष्ट्र के गौरव की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सुरक्षाबलों के साहस व शौर्य को कोटिशः नमन करता हूँ। आपका अद्वितीय पराक्रम व अमर बलिदान सदैव हमें राष्ट्रसेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा।

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि देश कर्तव्य की पंक्ति में उनके साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए आभारी रहेगा। "" उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को मेरी श्रद्धांजलि जिन्होंने 2001 में संसद भवन पर हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी।

बता दें कि 13 दिसंबर, 2001 को भारी हथियारों से लैस पांच आतंकवादियों ने संसद परिसर के अंदर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलियां चला दीं, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर सुरक्षा बल के जवान और एक नागरिक था। यह हमला संसद के स्थगित होने के करीब 40 मिनट बाद हुआ और इमारत में करीब 100 सदस्य मौजूद थे।

