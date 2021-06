15 साल बाद राष्ट्रपति ने की ट्रेन की सवारी, कानपुर में पैतृक गांव परौंख की यात्रा पर रामनाथ कोविंद

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 25: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को रेल की यात्रा करके अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए। महामहिम दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए प्रेसीडेंशियल ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन कानपुर देहात के झिंझक और रूरा में दो स्टॉप के बाद शुक्रवार शाम को ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंची। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया। अपने चार दिन के दौरे के दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही अपने परिवार और पुराने दोस्तों से भी मुलाकात कर सकते हैं।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और उनकी पत्नी कानपुर में अपने पैतृक गांव परौंख की यात्रा के लिए नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर एक विशेष ट्रेन में सवार हुए। 15 साल में यह पहली ऐसी यात्रा है। उन्होंने लोगों से जुड़ने के लिए रेल यात्रा की। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद से उनकी अपने जन्मस्थान की यह पहली यात्रा है। एक बयान में बताया गया कि हालांकि वह पहले इस जगह का दौरा करना चाहते थे, लेकिन महामारी के कारण योजनाएं अमल में नहीं आ सकीं।

