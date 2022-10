Virat kohli: अमित शाह बोले- हो गई शुरू दिवाली, तो राहुल ने कहा-वेल डन...देखिए भारत की जीत का जश्न

India

India vs Pakistan T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान पर 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। इस शानदार जीत के हीरो विराट कोहली बने। विराट की 53 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की मैच विनिंग पारी ने पूरे देश को मैच जीतकर दिवाली का बड़ा तोहफा दिया। टी20 वर्ल्ड कप में पाक पर भारत की जबरदस्त जीत ने पूरे देश में दिवाली का मजा दोगुना कर दिया। क्रिकेट प्रेमियों, बॉलीवुड से लेकर नेताओं तक की जुबान पर बस एक ही नाम है विरोट कोहली। ऐसे में जानिए इस जीत पर कैसी रहा राजनीतिक नेताओं का रिएक्शन।

पाकिस्तान पर रोमांचक जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है। हर शख्स की जुबान पर बस 'किंग कोहली' का नाम चढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू सहित अन्य राजनेताओं ने मेन इन ब्लू को बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को T20 में पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट से जीत के बाद बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, "विराट कोहली की शानदार पारी के लिए विशेष उल्लेख, जिसमें उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ता का प्रदर्शन किया।"

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेले गए मैच में 6 चौके और 4 छक्के लगाकार विराट ने जीत भारत की झोली में डाल दी। जिसके बाद टीम इंडिया की रोमांचक जीत ने देश भर से तालियां बटोरीं। गृहमंत्री अमित शाह ने शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'टी20 वर्ल्ड कप शुरू करने का सही तरीका...दीपावली शुरू... क्या शानदार पारी है @imVkohli पूरी टीम को बधाई. #ICCT20WorldCup2022'

On the eve of #Deepavali today, the win of #India is a gift to the nation where every house is illuminated with the #Diya of Victory! Cracking performance @imVkohli !! #TeamIndia World Cup campaign begins with a brilliant win!!

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा-"आज दीपावली की पूर्व संध्या पर भारत की जीत देश के लिए एक तोहफा है, जहां हर घर विजय के दीये से जगमगा रहा है! विस्फोटक प्रदर्शन @imVkohli!! टीम इंडिया की विश्व कप अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ !!"

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर पर मैच को "गजब" बताया। उन्होंने लिखा- क्या गजब का मैच था। विराट के बेहतरीन खेल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को शानदार जीत दिलाई। वर्ल्ड T-20 में भारत की विजयी शुरुआत के लिए टीम इंडिया और सभी देशवासियों को बधाई। जीत के इसी सिलसिले को बनाए रखते हुए हम वर्ल्ड कप भी जीतकर लाएंगे।

