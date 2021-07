नॉर्थ ईस्ट के बाद अब दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी, कोरोना पर होगी चर्चा

India

नई दिल्ली, जुलाई 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, केरल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से ये बातचीत इन राज्यों में कोरोना के हालात को लेकर होगी। आज भी पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही लोगों की भीड़ को लेकर भी चिंता जाहिर की।

