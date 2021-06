PM मोदी ने किरण खेर को चिट्ठी लिखकर दी जन्मदिन की बधाई, अभिनेत्री ने शेयर किया Video

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 जून। सोमवार को बॉलीवुड की दिग्गज, सुंदर, मोहक, दमदार अभिनेत्री और सांसद किरण खेर ने अपने पति अनुपम खेर और बेटे सिंकदर खेर के साथ 69वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। किरण इन दिनों कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं। हाल ही में उनकी बीमारी के बारे में अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर लोगों को बताया था। किरण खेर को पीएम मोदी ने पत्र लिखकर बर्थडे की बधाई दी है, जिस पर किरण खेर ने खुशी जताते हुए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है।

English summary

Pm Narendra Modi Sent Letter to Kirron Kher On her Birthday, actress Says She Feels 'humbled. Here is Actress Video, please have a look.