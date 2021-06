G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे PM मोदी, बोरिस जॉनसन ने भेजा था निमंत्रण

India

नई दिल्ली, 10 जून। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन के सत्र में भाग लेंगे। अरिंदम के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी 12 और 13 जून आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी जी-7 में भाग लेंगे।

आपको बता दें कि इससे पहलो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई थी कि पीएम मोदी G7 समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूके की यात्रा पर नहीं जाएंगे। एमईए के प्रवक्ता अरिंदम बागची बताया कि जी7 समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इस सम्मेलन को पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी जी7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था।

