और कौन-कौन है पीएम नरेंद्र मोदी के परिवार में, कितने भाई और बहन?

PM Modi Family Tree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार में उनके चार भाई और एक बहन हैं। उनकी मां हीराबा आखिरी समय तक उनके सबसे छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थीं।

PM Modi Family Tree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन में जिसके सबसे ज्यादा नजदीक रहे हैं, वो थीं उनकी मां हीराबेन मोदी जो 100 बसंत देखने के बाद इस धरती से विदा ले चुकी हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी का नाम लेते ही भावुक हो जाता था तो वो थीं हीराबा, जिनके लिए आज पूरी दुनिया से श्रद्धांजलि पहुंच रही है। पीएम मोदी ने बहुत ही कम अवस्था में राष्ट्र के लिए समर्पित होकर घर का त्याग किया था। वह आज भी अपने घर लौटते थे तो सिर्फ एक ही मकसद होता था, अपनी मां का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करना। आइए जानते हैं कि हीराबा के गुजरने के बाद पीएम मोदी के परिवार में कौन-कौन है? उनके कितने भाई-बहन हैं और वो क्या करते हैं, कहां रहते हैं ?

After the passing away of Prime Minister Narendra Modi's mother Heeraba, a total of 6 siblings are left in the family. PM Modi has four brothers and he has a younger sister