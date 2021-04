रोहित सरदाना के निधन पर पीएम और राष्ट्रपति ने भी जताया दुख, कई दिग्गज हस्तियों ने प्रकट की संवेदनाएं

India

नई दिल्ली, अप्रैल 30। देश के जाने-माने न्यूज चैनल के फेमस एंकर रोहित सरदाना के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी दुख प्रकट किया है। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी रोहित के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि रोहित सरदाना हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, वो हमेशा ही भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा और भावुक रहते थे, रोहित की असामयिक मौत से पूरा मीडिया जगत इस वक्त शून्य हो गया है, उनके परिवार, दोस्तों और उनके चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।

Rohit Sardana left us too soon. Full of energy, passionate about India’s progress and a kind hearted soul, Rohit will be missed by many people. His untimely demise has left a huge void in the media world. Condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti.

रोहित का निधन मीडिया जगत के पीड़ादायक है- राष्ट्रपति

रोहित सरदाना के निधन पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि एक लोकप्रिय न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार का निधन का समाचार बहुत ही पीड़ादायक है, उनके असामयिक निधन से पत्रकारिता जगत को एक बहुत बड़ी क्षति है। श्री सरदाना के परिवारजनों व प्रशंसकों को मेरी शोक संवेदनाएं।

देश ने एक बहादुर पत्रकार को खो दिया- अमित शाह

रोहित सरदाना के निधन पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी दुख प्रकट किया है। अमित शाह ने कहा है कि रोहित सरदाना के असामयिक निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है, देश ने एक बहादुर पत्रकार को खो दिया, वो हमेशा निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। भगवान उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति प्रदान करे।

Pained to learn about Shri Rohit Sardana ji’s untimely demise. In him, the nation has lost a brave journalist who always stood up for unbiased and fair reporting. May God give his family the strength to bear this tragic loss. My deepest condolences to his family and followers.