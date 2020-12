लंच ब्रेक में नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसानों के साथ खाया गुरुद्वारे से आया लंगर

India

नई दिल्‍ली। कृषि बिल को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत जारी है। यह वर्ता विज्ञान भवन में हो रही है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। बैठक शुरू होने से पहले वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि वार्ता निर्णायक होगी। वहीं लगभग 500 लोगों का खाना लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की गाड़ी विज्ञान भवन पहुंची।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने विज्ञान भवन में दोपहर के भोजन के दौरान किसान नेताओं के साथ लंच किया। मंत्रियों ने लंगर ग्रहण किया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसान संगठनों ने मीटिंग में 4 प्रमुख मुद्दे उठाए हैं।

पहला मुद्दा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का है। दूसरी प्रमुख मांग एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने और तीसरी मांग एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए बने कानून के तहत एक्शन के दायरे से किसानों को बाहर रखने की है। चौथी मांग के तौर पर विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने की बात कही है।

