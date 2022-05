India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 21 मई: इन दिनों लाखों भक्‍त चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। पिछले दिनों केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए एक कुत्‍ता भी अपने मालिक के साथ पहुंचा। ये कुत्‍ता कोई सामन्‍य कुत्‍ता नहीं है, ये इंस्‍टाग्राम पर बहुत फेमस है। लेकिन इसके केदारनाथ धाम से वापस लौटने पर जब इसकी मालकिन ने इस यात्रा का वीडियो शेयर किया तो लोग ट्रोल करते हुए कुत्‍ते की मालिक और मालकिन को धमकियां दे रहे हैं। कुत्‍ते की मालकिन ने मीडिया में इस बात का खुलास करते हुए अपना दर्द बयां किया है।

English summary

people were touching their feet.... after receiving threats to take the dog Nawab to Kedarnath Dham, the owner said this.