'पार्टी तय नहीं करती है, लेकिन कुछ लोग...', सोशल मीडिया पर CM बदले जाने की अटकलों पर क्या बोले मनोहर लाल खट्टर

सोशल मीडिया पर मनोहर लाल खट्टर को बदलने की अटकलें चल रही हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर सीएम बदलते रहते हैं।

India

oi-Sushil Kumar

Manohar Lal Khattar: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को करनाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया की अटकलों को खारिज कर दी। जिस सोशल मीडिया पर उन्हें हटाने की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को रात को सोने से पहले रोजाना सोशल मीडिया पर सीएम बदलने का शौक होता है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री कोई भी हो वह लोगों के लिए काम करेगा। व्यक्तियों के अनुसार कुछ भी नहीं बदलेगा, हम टीम हैं, टीम की तरह काम करते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर पर मुख्यमंत्री तय नहीं करते हैं।

#WATCH | Haryana: Some people have hobby to change CM on social media daily before they go to sleep at night. Whoever's CM of BJP will work for people. Nothing will change as per individuals, we're team & we don't decide (on CM) on Facebook, Twitter:CM ML Khattar in Karnal(11.12) pic.twitter.com/hgBQOcZ2Pn