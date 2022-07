VIDEO: ममता के मंत्री Partha Chatterjee की हूटिंग, भुवनेश्वर में एम्स के बाहर लगे 'चोर-चोर' के नारे

India

भुवनेश्वर, 25 जुलाई : टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के ओडिशा पहुंचने पर उनका 'स्वागत' 'चोर-चोर' का शोर मचाकर किया गया। हूटिंग कर रहे लोग 'चोर, चोर' इसलिए चिल्ला रहे थे, क्योंकि पार्थ को गिरफ्तार किया गया है। पार्थ चटर्जी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्स भुवनेश्वर लाया गया है। इसी दौरान सोमवार को वहां मौजूद कुछ लोगों को हूटिंग के लिए पार्थ के सामने 'चोर-चोर' चिल्लाते देखा गया।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पार्थ चटर्जी को पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में कथित घोटाले के सिलसिले में शनिवार को गिरफ्तार किया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ सोमवार तड़के एयर-एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर लाए गए। अस्पताल के बाहर 'चोर, चोर' के नारों से पार्थ की 'हूटिंग' की गई। भाजपा से जुड़े डॉ अनिर्बन गांगुली ने इसकी वीडियो ट्वीट की है।

