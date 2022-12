'क्या आप बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे...', परेश रावल के आखिर किस बयान की हो रही है आलोचना

अभिनेता से राजनेता बनेपरेश रावल 29 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वलसाड में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान परेश रावल ने कहा कि गुजारितियों को पता है कि उन्हें किन्हे वोट देना है।

India

oi-Pallavi Kumari

Paresh Rawal News: बीजेपी के पूर्व सांसद और अभिनेता परेश रावल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार किया। वलसाड में सभा को संबोधित करते परेशा रावल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। परेश रावल के इस भाषण को सुनकर बांग्ला बोलने वाले सोशल मीडिया यूजर गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर परेश रावल के बयान की आलोचना की जा रही है। परेश रावल ने कहा, "गैस सिलेंडर महंगे हैं लेकिन वे सस्ते हो जाएंगे। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अगर रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी आपके आसपास दिल्ली की तरह रहने लगे तो क्या होगा? गैस सिलेंडर का आप क्या करेंगे? क्या आप बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे?''

परेश रावल ने मंगलवार को अपने भाषण में कहा, '' गुजरात महंगाई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन यह नहीं, जिस तरह से वे मौखिक गालियां देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति को अपने मुंह पर डायपर पहनने की जरूरत है।

परेश रावल के मछली खाने वाले बंगालियों के मजाक और रोहिंग्याओं से जोड़ने को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने पूछा कि ''क्या परेश रावल यह संकेत दे रहे हैं कि बीएसएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में प्रवेश कर रहे हैं।'

‘babu Bhai’

“Aap to Aise Na

The”!!!!

If Bangladeshis and

Rohingyas are entering

#India it means @AmitShah as Home

Minister is not doing job

properly! @SirPareshRawal

are you saying #BSF

doesn't gaurd the borders

properly? https://t.co/MuaFTC73MY