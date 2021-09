पाक गृह मंत्री बोले संभव नहीं अफगानिस्तान 17 दिनों में 'Scandinavian country' बन जाएगा

India

oi-Bhavna Pandey

लाहौर, 18 सितंबर। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि कम समय में अफगानिस्तान के "स्कैंडिनेवियाई देश" बनने की उम्मीद करना संभव नहीं है क्योंकि काबुल अपनी गति से आगे बढ़ रहा है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने शनिवार को बताया कि यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राशिद ने कहा कि पाकिस्तान उस पड़ोसी देश में शांति चाहता है जहां अब तालिबान का शासन है। उन्होंने कहा कि तालिबान द्वारा अंतरिम अफगान सरकार के गठन के केवल 17 दिन बीत चुके हैं। "यह संभव नहीं है कि अफगानिस्तान इतने कम समय में स्कैंडिनेवियाई देश बन जाए।"

मंत्री ने कहा अगर कोई चाहता है कि अफगानिस्तान एक स्कैंडिनेवियाई देश में बदल जाए, तो वे गलती पर हैं, क्योंकि काबुल अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, उन्हें द न्यूज इंटरनेशनल द्वारा यह कहते हुए उद्धृत किया गया था। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तीन स्कैंडिनेवियाई देश हैं। तीनों देश अपने उच्च स्तर की समानता, कम बेरोजगारी और आधुनिक सामाजिक सेवा प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं।

मानवीय मुद्दों के बारे में बोलते हुए, राशिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है क्योंकि वह नहीं चाहता कि युद्ध से तबाह देश में कोई भूख से मरे।

बता दें यह पहली बार नहीं है जब आंतरिक मंत्री राशिद ने अफगानिस्तान की तुलना स्कैंडिनेवियाई देशों से की है।पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए यह उम्मीद करना अनुचित होगा कि अफगानिस्तान आठ दिनों में कुछ स्कैंडिनेवियाई देशों की तरह समृद्ध हो जाएगा और आगाह किया कि अफगान खातों को फ्रीज करने से मानवीय संकट पैदा हो सकता है।

दो दशक के महंगे युद्ध के बाद 31 अगस्त को अमेरिका की पूरी सेना की वापसी से दो हफ्ते पहले, तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात जाने के लिए मजबूर किया। तालिबान विद्रोहियों ने पूरे अफगानिस्तान में धावा बोल दिया और कुछ ही दिनों में सभी प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रशिक्षित और सुसज्जित अफगान सुरक्षा बल पिघल गए।

गौरलतब है कि नए तालिबान शासन से बचने और अमेरिका और कई यूरोपीय देशों सहित विभिन्न देशों में शरण लेने के लिए हजारों अफगान नागरिक और विदेशी देश छोड़कर भाग गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल अराजकता और मौतें हुई हैं।

