Padmavati का विरोध करने वालों जरा बताओ- 'जब सरेआम लड़की का रेप होता है तब कहां जाता है गुस्सा?'

Padmavati Controversy: Aditi Rao says, She doesn't understand her country anymore | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतिक्षीत फिल्म पद्मावती का जहां सभी पार्टियां विरोध कर रही है, वहीं अब फिल्म की स्टारकास्ट भी सपोर्ट में मैदान में उतर गई है। फिल्म में अहम किरदार निभा रहीं अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने फिल्म पर हो रहे विरोध पर गुस्सा जाहिर करते हुए पोस्ट किया है। अदिति ने सड़कों पर फिल्म का बहिष्कार कर लोगों से सवाल किया है कि लोग तब इतना गुस्सा क्यों जाहिर नहीं करते जब लड़कियों का रेप होता है।