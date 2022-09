'इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्ञानी हैं......' RSS प्रमुख से मुस्लिम नेताओं की मुलाकात पर ऐसा क्यों बोले ओवैसी ?

India

हैदराबाद, 22 सितंबर: संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले कुछ समय से हर वर्ग के मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने समाज के प्रबुद्ध वर्ग के मुस्लिम नेताओं से भी मुलाकात की है तो आज उन्होंने एक बड़े मुस्लिम धार्मिक नेता से भी दिल्ली की मस्जिद में जाकर बातचीत की है। यह मुसलमानों के बीच आरएसएस की अपनी पहुंच बढ़ाने की एक रणनीति हो सकती है। लेकिन, मुसलमान नेताओं का आरएसएस चीफ से इस तरह से मेलजोल बढ़ना हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को खटक रहा है। उन्होंने मुस्लिम नेताओं के संघ को लेकर इस रवैए पर पर जोरदार हमला किया है।

English summary

On the meeting of RSS chief Mohan Bhagwat with Muslim leaders, Owaisi said – Those people think that they are the greatest knowledgeable