'ताजमहल नहीं बनता तो पेट्रोल 40 रुपए में मिलता', ऐसा क्यों कह रहे हैं ओवैसी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 5 जुलाई: हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश की मौजूदा समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा हर बात के लिए मुसलानों को दोष देती है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर काफी तंज कसा है और कहा है कि यह मुल्क 20 करोड़ मुसलमानों का भी है, जो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। वह यहीं रहेंगे और सीना तानकर रहेंगे। ओवैसी का यह भाषण काफी दिलचस्प है, जिसमें उन्होंने देश की तमाम दिक्कतों का जिक्र किया है और उसी बहाने मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। उन्होंने इस सियासी बयानबाजी में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी घसीट लिया है।

English summary

Hyderabad MP Asaduddin Owaisi has taunted PM Modi for the current problems of the country. He has said that if Shah Jahan had not built the Taj Mahal, petrol would have been sold for Rs 40