Omicron: देसी हवाई यात्रियों के लिए कोरोना जांच के हर राज्य में हैं अलग नियम, कंफ्यूजन यहां दूर कीजिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 दिसंबर: कोरोना का डरावना वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच चुका है। हालांकि, सख्त निगरानी की वजह से संक्रमितों का पता चल गया और उनके संपर्कों की भी तलाश कर ली गई है, लेकिन इसकी वजह से देश में हवाई यात्रा को लेकर एकबार फिर से ऊहापोह वाली स्थिति बन रही है। घरेलू विमान यात्रियों को दिक्कत ये हो रही है कि हर राज्य ने एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट को लेकर अलग-अलग नियम बना रखे हैं। इसकी वजह से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन, हम आपकी सुविधा के लिए यहां पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है।

English summary

Due to the Omicron variant, different states of the country have implemented different protocols at the airport for domestic air passengers. Due to this, passengers are getting confused, know the rules of every state