Omicron की दहशत के बीच नीति आयोग के सदस्य पॉल ने कहा-'हमारी वैक्सीन हो सकती है बेअसर'

नई दिल्ली, 15 दिसंबर। देश में बढ़ते अमिक्रॉन खतरे के बीच कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉ. वीके पॉल ने ऐसी बात कही है, जिसने आम आदमी की दहशत को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हमारी वैक्सीन की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और नए वेरिएंट्स के खतरे को देखते हुए हमें नए टीके की जरूरत पड़ सकती है।

भुवनेश्वर में मीडिया से मुखातिब हुए वीके पॉल ने कहा कि ' जो मौजूदा हालात और संभावित परिदृश्य है उससे उभरती परिस्थितियों में हमारे टीके अप्रभावी हो सकते हैं इसलिए जरूरत के हिसाब से टीकों को संशोधित होना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा कि हमें कोरोना से निपटने के लिए दवा के विकास और एक और अधिक ठोस दृष्टिकोण की आवश्यकता है और इसके लिए विज्ञान के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए।

ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 28 केस महाराष्ट्र में

मालूम हो कि भारत में अभी तक ओमिक्रॉन के 61 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 28 केस महाराष्ट्र में मिले हैं, तो वहीं राजस्थान में 17, कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, केरल में 1 और आंध्रप्रदेश में 1, दिल्ली में 6 और चंडीगढ़ में 1 केस सामने आया है।

देश में कोरोना की स्थिति

देश में कोरोना के केस में गिरावट तो जारी है लेकिन अभी भी सबको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 6,984 नए केस सामने आए हैं और 247 लोगों ने दम तोड़ा हा, जबकि 8,168 लोग ठीक भी हुए हैं। नए केस सामने आने के बाद भारत में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामले की कुल संख्या 87,562 हो गई है और मौत का आंकड़ा4,76,135 पहुंच गया है और 3,41,46,931 लोग ठीक भी हुए हैं।

77 देशों में पहुंचा ओमिक्रॉन, WHO ने बताया इसे सबसे तेज फैलने वाला वायरस

1,34,61,14,483 लोगों को लगी कोराना की वैक्सीन

देश में अब तक 1,34,61,14,483 लोगों को कोराना की वैक्सीन लग गई है। तो वहीं बीते 24 घंटों में असम में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए, 110 लोग रिकवर हुए और यहां भी कोविड से 2 लोगों की मौत हुई है।

