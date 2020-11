India

नई दिल्‍ली। अमेरिका में एक तरफ जहां राष्‍ट्रपति चुनाव का नतीजा आने वाला है वहीं दूसरी तरफ डोनाल्‍ड ट्रंप के बेटे के एक ट्वीट ने भारत में बवाल मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने एक विवादित नक्शा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस नक्‍शे में जम्‍मू-कश्‍मीर को पाकिस्‍तान का हिस्‍सा बताया गया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'आखिरकार मेरे आंकलन वाला चुनावी नक्शा लगभग तैयार हो गया है'। ट्रंप के बेटे के इस ट्वीट के बाद भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता शशि थरूर समेत कई अन्य नेताओं ने विरोध जताया है।

ट्रंप के बेटे ने विश्व के सभी देशों में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में दुनिया को दो रंगों (लाल और नीले) में बांट दिया है। दुनिया के नक्शे को अमेरिका में रिपब्लिकन रंग का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल रंग में दिखाया गया है लेकिन भारत, चीन, मैक्सिको और अफ्रीका में लाइबेरिया केवल नीले रंग में दिखाए गए देश हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप जूनियर के इस हास्यास्पद नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का रुख भारत से उलट दिखाया गया है। नक्शे में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) और पूर्वोत्तर के राज्यों को लाल रंग में दिखाया गया है जबकि इसके अलावा समूचे भारत को नीले रंग में प्रदर्शित किया गया है।

उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज

उमर अब्दुल्ला ने जूनियर ट्रंप के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, ट्रंप सीनियर के साथ दोस्ती के लिए बहुत कुछ किया गया। जूनियर ने भारत को मजबूती से जो बिडेन और कमला हैरिस के साथ रखा है, हालांकि दिलचस्प रूप से जूनियर का मानना ​​है कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट शेष भारत के खिलाफ जाते हैं और ट्रंप को वोट देंगे। किसी को अपने रंग की पेंसिल को दूर ले जाने की जरूरत है।

So much for the friendship with Trump Senior. Junior has placed India firmly with @JoeBiden & @KamalaHarris though interestingly Jr. believes J&K & the NorthEast go against the rest of India & will vote Trump. Someone needs to take his colouring pencils away. https://t.co/AqVyX4ixdl