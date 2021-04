ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, वैक्सीन को ओपन मार्केट में देने की उठाई मांग

India

oi-Kapil Tiwari

भुवनेश्वर। देश में कोरोना के नए मामलों ने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 2 लाख 34 हजार संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 1341 मरीजों की इस वायरस से मौत हो गई है। इस मुश्किल घड़ी में सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। इस बीच शनिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। नवीन पटनायक ने इस पत्र के जरिए पीएम मोदी से कोरोना संकट के बीच कुछ अहम कदम उठाने के सुझाव दिए हैं।

ओपन मार्केट में मिले वैक्सीन- नवीन पटनायक

इस पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कोरोना के टीके को सरकारी सप्लाई के अलावा अब ओपन मार्केट में भी इसे उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि इच्छुक लोगों को भी वैक्सीन की डोज आसानी से मिल सके। नवीन पटनायक ने कहा कि हमें वैक्सीन को लेकर लोगों की काफी डिमांड मिल रही है, लेकिन सरकारी सप्लाई के चलते हर किसी को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है।

