Sputnik V की पहली डोज को बूस्टर के तौर पर दिया जाएगा, NTAGI ने दी मंजूरी

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 30 अप्रैल: टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी (Sputnik V) कोविड -19 वैक्सीन की पहली खुराक को वैक्सीनेटेड करने वाले सभी लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। स्पुतनिक वी की पहली खुराक उन सभी को बूस्टर खुराक के रूप में दी जाएगी, जिन्हें स्पुतनिक के टीके मिले हैं। दरअसल, स्पुतनिक वी वैक्सीन की दो खुराक की अलग-अलग रचनाएं हैं।

स्पुतनिक वी वैक्सीन के साथ टीकाकरण करने वालों के लिए एहतियाती खुराक (precautionary dose) प्रदान करने पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दो दिन पहले यह पता लगाने के लिए एक आरटीआई दायर की थी कि भारत में स्पुतनिक वी का टीका लगाने वालों के लिए तीसरी खुराक का विकल्प क्या है। अब एनटीएजीआई ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है।

First dose of SputnikV can be taken as a precaution dose only by those who have taken SputnikV, NTAGI recommends in meeting on Friday, 29th April: Official Sources#COVID19