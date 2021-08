एनईपी के लागू होने से कन्नड़ या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को कोई खतरा नहीं होगा: कर्नाटक शिक्षा मंत्री

India

बेंगलुरू, 30 अगस्‍त। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.सी.एन.अश्वथ नारायण ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के क्रियान्वयन से कन्नड़ सहित भारतीय भाषाओं को और मजबूती मिलेगी और छात्रों को ऐच्छिक रूप में भी भाषा चुनने का अवसर मिलेगा। मंगलुरु विश्वविद्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, नीति का उद्देश्य अच्छी तरह से व्यक्तित्व बनाना है।

मंत्री ने समझाया एनईपी के लागू होने से कन्नड़ या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को कोई खतरा नहीं होगा। डिग्री स्तर पर 2 वर्ष तक कन्नड़ सीखना अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा, एक खुले ऐच्छिक के रूप में एक भाषा का चयन करने का अवसर भी दिया जाएगा।

एनईपी आंकलन के तरीके में तदानुसार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में भी बदलाव लाएगा। नारायण ने समझाया कि यह नीति पढ़ाई के एक हिस्से के रूप में सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने की भी इच्छा रखती है।

मंत्री ने आगे कहा, "एनईपी के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, राज्य और विश्वविद्यालय स्तर पर हेल्प-लाइन स्थापित की गई है और इसे संस्था स्तर पर हेल्प डेस्क शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, 10,000 टीचिंग फैकल्टी को प्रशिक्षित किया जाएगा और वर्कशॉप, सेमिनार, इंटरेक्शन आदि व्यापक रूप से आयोजित किए जाएंगे।

उन्‍होंने कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल मजबूत संस्थानों के माध्यम से एक वास्तविकता बन जाएगी और एनईपी सहयोग और भागीदारी की अनुमति देकर संस्थानों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है, उन्होंने कहा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एनईपी आजादी के बाद शुरू किया गया सबसे बड़ा सुधार है।

कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा विभाग के आयुक्त पी.प्रदीप ने कहा, "नीति का उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन में बदलाव लाकर इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करना है।"डॉ.एन.विनय हेगड़े, चांसलर, निट्टे यूनिवर्सिटी (डीम्ड टू बी) ने कहा, "एनईपी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्नातक बनाने में सक्षम होगा।" इस अवसर पर प्रो. बी. थिमेगौड़ा, उपाध्यक्ष, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, प्रो. पी. सुब्रमण्य यादीपदित्तया, कुलपति, मंगलुरु विश्वविद्यालय, उमानाथ ए. कोत्यान, विधायक ने इस अवसर पर बात की। लालाजी मेंडन, विधायक और अन्य उपस्थित थे।

