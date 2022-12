Navy Day: PM मोदी ने नौसेना दिवस पर कही दिल छू लेने वाली बात, नेवी के इतिहास को जान आपको भी होगा गर्व

भारतीय नौसेना के योगदान-उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है।1 971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को भी इस दिन याद किया जाता है।

India

oi-Pallavi Kumari

Navy Day 2022: देशभर में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी नेवी डे मनाया जाता है। ये दिन भारतीय नौसेना के सम्मान और उनकी अहमियत को बताने के लिए मनाया जाता है। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में पाक के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट के शुभारंभ की याद में भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाती है। भारतीय नौसेना दिवस हमें 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की भी याद दिलाता है। 04 दिसंबर 1971 में आज ही के दिए इंडियन नेवी ने चार पाकिस्तानी युद्धपोतों को डुबो दिया था। जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना दिवस पर नौसेना जवान को शुभकामनाएं दी हैं और दिल छू लेने वाली बात लिखी है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारत को हमेशा से ही अपने समृद्ध समुद्री इतिहास पर गर्व रहा है। भारतीय नौसेना ने दृढ़ता से हमारे देश की हमेशा रक्षा की है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपनी मानवीय भावना से खुद को साबित भी किया है।''

Best wishes on Navy Day to all navy personnel and their families. We in India are proud of our rich maritime history. The Indian Navy has steadfastly protected our nation and has distinguished itself with its humanitarian spirit during challenging times. pic.twitter.com/nGxoWxVLaz