क्या है बरगद के इन 1100 पेड़ों की खासियत, जिनकी रक्षा के लिए लोगों ने छेड़ी प्रशासन के खिलाफ 'जंग'

India

oi-Akarsh Shukla

हैदराबाद, 09 नवंबर। हमारी धरती पर लगातार जनसंख्या का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। इंसानों के रहने के लिए अब तेजी से जंगलों को काटा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि मानव जाति के विकास के लिए तीव्र शहरीकरण का प्रकृति पर खतरनाक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हैदराबाद के चेवेल्ला अब शहरीकरण के नाम पर 1100 से अधिक बरगद के पेड़ों की बली चढ़ाने की योजना है। हालांकि पेड़ों की रक्षा के लिए अब स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों ने जिम्मा उठाया है।

Over 200 people gathered to celebrate Deepavali with the Banyans of Chevella. They tied threads of protection around the Banyans and took a pledge to protect the planet and these magnificent trees. pic.twitter.com/vCmheqKV98