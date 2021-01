मोदी सरकार की उदासीनता और अहंकार के कारण 60 किसानों की जान गई: राहुल गांधी

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। तीनों कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष ने एक बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने तीनों कानूनों को निरस्‍त करने की मांग की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की उदासीनता एवं अहंकार के कारण किसान आंदोलन के दौरान 60 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है।

उन्होंने ट्वीट किया, ''मोदी सरकार की उदासीनता और अहंकार ने 60 से अधिक किसानों की जान ले ली। किसानों के आंसू पोंछने के बजाय यह सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है।'' इस तरह की क्रूरता सांगगांठ वाले पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए है।''

राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली के निकट पिछले करीब डेढ़ महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए।

Modi Govt’s apathy & arrogance have claimed lives of over 60 farmers.

Instead of wiping their tears, GOI is busy attacking them with tear gas. Such brutality, just to promote crony capitalists’ business interests.

Repeal the anti-farm laws.#मोदी_सरकार_ज़िद_छोड़ो