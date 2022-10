Mulayam Singh Yadav Family Tree: जानिए 'नेताजी' के परिवार को, तीन दलों में एक्टिव हैं फैमिली के लोग

India

oi-Ankur Sharma

Mulayam Singh Yadav ka Pariwaar: आज सपा फाउंडर मुलायम सिंह यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 82 साल के मुलायम पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके जाने से आज पूरी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हिल गई है। सैफई में भगवान की तरह पूजे जाने वाले मुलायम सिंह को लोग प्यार से 'नेता जी' कहकर बुलाते थे। यहां तक कि खुद अखिलेश यादव अपने पिता को नेताजी ही कहकर संबोधित करते थे।

English summary

Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav passed away on Monday at the age of 82. He had 2 wives, 2 sons and 5 Brothers. here is everything about Mulayam Singh Yadav's Family.