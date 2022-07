क्या मुख्तार अब्बास नकवी बन सकते हैं उपराष्ट्रपति, जानिए और कौन हैं उम्मीदवारी की रेस में ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 जुलाई: देश के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होने हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर वोट देते हैं। जाहिर है कि इस पद को लेकर भी सत्ताधारी और विपक्षी दलों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। हालांकि, विपक्ष में राष्ट्रपति चुनाव की स्थिति देखने के बाद ज्यादा सरगर्मी नहीं है। लेकिन, बीजेपी के लिए यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से ज्यादा आसान माना जा रहा है। ऐसे में आज जिस तरह से राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने से एक दिन पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद इस पद के लिए उनके नाम की चर्चा तेज हो गई है।

English summary

Apart from Mukhtar Abbas Naqvi, names of Amarinder Singh, Arif Mohammad Khan and Najma Heptulla also came in the race for the post of Vice President, there is also talk of sending Naqvi to Kashmir