देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़कर हुए 40, केंद्र ने राज्य सरकारों को दी ये सलाह

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 23। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश के अलग-अलग राज्यों में लोगों की लापरवाही के बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश के तीन राज्यों में अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और ये तीन राज्य हैं- महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश।

सरकार ने दिए निगरानी बढ़ाने का निर्देश

भारत सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिलने शुरू हो गए हैं। इन तीन राज्यों में 40 से अधिक मरीज ऐसे मिले हैं, जिनमें कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। एहतियात के तौर पर सरकार ने स्थानीय प्रशासन को निगरानी रखने की सलाह दी है। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को मजबूत करने के लिए कहा गया है।

