दिल्ली में मौसम क्यों हुआ उलटा-पुलटा, जानिए मानसून को लेकर क्या कहते हैं वैज्ञानिक

दिल्ली, 30 जून: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बेमौसम लू के थपेड़ों और कभी-कभी बहुत ज्यादा उमस वाली गर्मी से जल्दी राहत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। राजधानी में मानसून के दस्तक देने का सामान्य समय 27 जून है और आज उसे गुजरे भी तीन दिन हो चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर-पश्चिम भारत के लोगों को मानसून की पहली फुहारों के लिए अभी कम से कम एक सप्ताह तक और भी इंतजार करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि मई महीने में दिल्ली-एनसीआर में अप्रत्याशित बारिश देखने को मिली थी, लेकिन जून ने बारिश की एक-एक बूंद के लिए तड़पा दिया है।

English summary

Meteorological Department said - Delhi will have to wait for at least one more week for monsoon, Delhi-NCR is in the grip of severe heat wave