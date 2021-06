Weather Updates: मुंबई में आज पहुंच सकती है 'मानसून एक्सप्रेस', औली में जमी बर्फ-IMD

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 8 जून। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि मुंबई में आज शाम या कल सुबह मानसून पहुंच सकता है। इस दौरान शहर में भारी बारिश की आशंका है, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि परसों रात में ही मानसून महाराष्ट्र में एंट्री कर चुका है और उसने कल तक 30 प्रतिशत से ज्यादा राज्य कवर कर लिया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद महाराष्ट्र सीएमओ ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। CMO की ओर से कहा गया है कि जहां आवश्यक हो वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इकाइयां तैनात की जाएं।

English summary

Conditions are favourable for the onset of monsoon, expected to arrive in Mumbai later today or tomorrow and Rain Alert in Many States says Shubhangi Bhute, Scientist, IMD Mumbai to ANI.