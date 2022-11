कमाई से गरीबी-अमीरी का स्टेटस कैसे तय होता है,मिडिल क्लास और अमीरों की आमदनी में कितना फर्क है ? जानिए

India

Anjan Kumar Chaudhary

भारत में नागरिकों की आमदनी के आधार पर उनका एक स्टेटस तय किया जाता है। लोगों के अमीर वर्ग-मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की श्रेणियां इसी आधार पर तय की जाती हैं। इसी पर एक ताजा सर्वे आया है, जिसके मुताबिक देश में मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के समय देश की करीब दो-तिहाई जनसंख्या मध्यम वर्ग की होगी। अमीरों की एक मलाईदार श्रेणी भी होगी, लेकिन राहत की बात होगी कि गरीबों की संख्या में कमी आएगी। आइए जानते हैं कि इस सर्वे में कितनी आदमी वालों को अमीर माना गया है और कितनी कमाई वाले मध्यम वर्ग या निराश्रितों की श्रेणी में रखे गए हैं।

English summary

annual income in India: there is a division into categories of rich class-middle class, aspirational and destitute. This survey has been done by Price, according to which by 2047, two-thirds of the people in the country will be middle class