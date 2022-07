पीएम मोदी और जेपी नड्डा से भी वोट मांगेंगी मार्गरेट अल्वा, योगी आदित्यनाथ के लिए बताई खास बात

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली,24 जुलाई: उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने रविवार को कहा है कि वह अपने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी समर्थन मांगेंगी और वोट देने को कहेंगी। इसके साथ ही वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी समर्थन की मांग करेंगी, जिसमें भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी शामिल हैं। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार को बड़ा झटका दिया है और अपने सांसदों की ओर से चुनाव में अनुपस्थित रहने का ऐलान किया है। जिसके बाद अल्वा ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से नाराजगी और ईगो दूर रखने की भी अपील की है। लेकिन, अब उन्होंने मदद के लिए भाजपा की ओर ही हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बहुत ही खास बात बताई है।

बीजेपी से भी समर्थन की मुहिम में जुटीं मार्गेट अल्वा

6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतर विपक्षी दलों की संयुक्त उम्मीदवार और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने रविवार को कहा कि 'मैंने उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात शुरू कर दी है, जो मुझे समर्थन दे रहे हैं लेकिन, मैं उस मुख्यमंत्री से भी बात करूंगी जो मेरे समर्थन में नहीं हैं। उदाहरण के लिए मैं कर्नाटक के सीएम, असम के सीएम और यहां तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी से भी बात करूंगी।'

आदित्यनाथ मेरे अच्छे मित्र हैं- मार्गरेट अल्वा

यूपी के सीएम के बारे में उन्होंने बताया कि 'आदित्यनाथ से इसलिए क्योंकि हमारा उनके साथ एक पुराना संबंध है, जब वे सांसद थे और आदित्यनाथ मेरे अच्छे मित्र हैं।' इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बात करेंगी। उन्होंने सबसे अपने लिए समर्थन मांगने के बारे कहा कि, 'मेरा सभी से वोट मांगने का आधार ये है कि मैं एक महिला हूं और देश के सामने पहली बार उपराष्ट्रपति पद के लिए महिला उम्मीदवार है, इसलिए सभी को मेरा समर्थन करना चाहिए।'

'क्यों नहीं? प्रधानमंत्री भी एक सांसद हैं'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से वोट मांगने के लिए उन्हें चिट्ठी लिखेंगी ? तो उन्होंने कहा, 'क्यों नहीं? प्रधानमंत्री भी एक सांसद हैं।' उन्होंने अपने बारे में बताया कि उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में काफी काम किया है और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने बताया कि 'आज मैंने कैंपेन ऑफिस का उद्घाटन किया है और मैंने सभी के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया है।'

इसे भी पढ़ें- राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आखिरी संबोधन, युवा पीढ़ी से की ये खास अपील

6 अगस्त को मार्गरेट अल्वा का सामना एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनकड़ से होना है। धनकड़ को बीजेपी ने कोलकाता राजभवन से सीधे इस चुनावी मैदान में उतार दिया है। जबकि, अल्वा को पिछले 17 जुलाई को 17 विपक्षी दलों ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिसकी अगुवाई एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने की थी। वो राजस्थान और उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और कई केंद्रीय मंत्रालयों में मंत्री भी रह चुकी हैं। (इनपुट-एएनआई)

English summary

Opposition candidate for the post of Vice President Margaret Alva on Sunday said that she will also seek support for herself from Prime Minister Narendra Modi and Bharatiya Janata Party national president JP Nadda