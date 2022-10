कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में क्यों उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ? उन्होंने शशि थरूर को लेकर कही ये बात

India

Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर: कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लगभग एकतरफा होता नजर आ रहा है। केरल से सांसद शशि थरूर ने हालांकि काफी पहले से इसके लिए तैयारी की है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आते ही तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चुकी है। वैसे, औपचारिकता चुनाव की हो रही है, इसलिए परिणाम आने से पहले दावे के साथ कुछ भी कहना उचित नहीं है। इस बीच खड़गे ने बताया है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, जिसके लिए उन्हें राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा देना पड़ गया है। जहां तक उनकी उम्मीदवारी की बात है तो जी-23 के कई नेता भी उनके साथ हैं और कई गैर-कांग्रेसी नेता भी उनकी दावेदारी को ज्यादा मजबूत मान रहे हैं।

Mallikarjun Kharge has said that he did not decide to contest the election of Congress President to oppose Shashi Tharoor.He wants to strengthen the party