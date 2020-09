उद्धव सरकार का बड़ा फैसला- महाराष्ट्र में 12538 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती, Video

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई। इस वक्त तमाम सवालों और आलोचनाओं को झेल रही महाराष्ट्र सरकार ने उन युवाओं को खुश होने का मौका दिया है, जो पुलिस विभाग में जाने की इच्छा रखते है, दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया है कि 12538 पुलिसकर्मियो की राज्य में बहाली की जाएगी, इस बारे में जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी और कहा सरकार का ये फैसला ऐतिहासिक है।

बता दें कि इससे पहले, उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जुलाई के महीने में कहा था कि राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल के कार्य तनाव को कम करने के लिए 10,000 कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, राज्य रिजर्व पुलिस बल की महिला बटालियन को भी नागपुर के कटोललतुका में स्थापित किया जाएगा।

कंगना रनौत ने मुंबई की कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल

मालूम हो कि हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई की कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े किए थे, उन्होंने मुंबई पुलिस की भी आलोचना की थी और मुंबई की तुलना POK से कर दी थी। जिसके बाद शिवसेना ने कंगना आलोचना करते हुए कहा था कि कंगना का बयान मराठी लोगों और उन शहीद सैनिकों का अपमान है, जिन्होंने मुंबई के लिए अपना बलिदान किया। शिवसेना ने कहा, 'ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा, कि एक आउटसाइडर जिसने मुंबई में आकर सबकुछ हासिल किया, वो मुंबई का अपमान करे और यहां के बारे में गलत बोले।'

'मेंटल वूमेन ने मुंबई और पुलिस का अपमान किया'

कंगना के बयान पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि मेंटल वूमेन ने मुंबई और पुलिस का अपमान किया है, उसे महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये बयान पहले ही बेझिझक होकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने दे दिया है। इसका पालन होना चाहिए। विपक्षी दल को अनिल देशमुख और पूरी पुलिस टीम पर सत्र के दौरान विश्वास करना चाहिए।' बता दें कंगना रनौत ने मुंबई में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि या तो वह केंद्र सरकार से या हिमाचल प्रदेश सरकार से सुरक्षा चाहती हैं क्योंकि उन्हें माफिया से ज्यादा डर मुंबई पुलिस से लगता है।

In a historic decision, Hon’ble CM Uddhav Thackeray Ji (@CMOMaharashtra)& Dy. CM Ajit Pawar Ji (@AjitPawarSpeaks), have approved the mass recruitment of 12,538 'Police Shipai' post. I would like to thank them for this & would also like to wish the candidates for the preparations. pic.twitter.com/CyAAgbr7fP