Maharashtra: ठाणे में गिरी तीन मंजिला इमारत, 8 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे

मुंबई। महाराष्ट्र में एक बार फिर से इमारत गिरने की दुर्घटना सामने आई है। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में तीन मंजिला इमारत अचानक से जमींदोज हो गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े ्भी और बढ़ने की आशंका है। इमारत के मलबे में 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से अब तक 20 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। वहीं NDRF की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुड़ गई है। मलबे के नीचे से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है।

हादसा सोमवार तड़के सुबह हुआ। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि तीन मंजिला इमारत अचानक से गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ये संख्या अभी और बढ़ने की संभावना है। मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। NDRF के साथ-साथ स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुड़े हैं। राहत बचाव टीम ने मलबे के नीचे से एक बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया है। बच्चे को फौरन अस्पताल में भर्ती कतरवाया गया है।

#UPDATE : 20 people have been rescued by locals. At least 20-25 people are feared to be trapped, as per initial information: NDRF #Maharashtra https://t.co/9juGy51cNW pic.twitter.com/kIAURWPdpt

#WATCH Maharashtra: A team of NDRF rescued a child from under the debris at the site of building collapse in Bhiwandi, Thane.

At least five people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/6j90p1GloQ